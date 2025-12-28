Рейтинг@Mail.ru
14:25 28.12.2025 (обновлено: 16:29 28.12.2025)
Европа продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в хранилищах
Европа продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в хранилищах
Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром". РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром".
"Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Вместе с тем, 25 декабря отбор газа из европейских ПХГ превысил предыдущий максимум для этого дня на 160 миллионов кубометров, уточнила компания. Это сопоставимо с количеством газа, которое потребляется в декабре в среднем за сутки во всей Франции, обратили внимание в "Газпроме".
