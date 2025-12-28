Рейтинг@Mail.ru
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:33 28.12.2025 (обновлено: 20:46 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065217577.html
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards
Возглавляющий французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" испанец Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Globe Soccer Awards. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:33:00+03:00
2025-12-28T20:46:00+03:00
футбол
спорт
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054018933_0:9:1080:617_1920x0_80_0_0_2f3b405ce953fc008288550fe47ad09c.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065222622.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054018933_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3e5d65b5036bb2cf236d8b873e621f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, луис энрике, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards

Возглавляющего "ПСЖ" Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards

© Фотография из соцсетейЛуис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фотография из соцсетей
Луис Энрике. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возглавляющий французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" испанец Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония вручения наград проходит в воскресенье в Дубае. Помимо Энрике, на награду претендовали Хаби Алонсо из мадридского "Реала", Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси") и Арне Слот ("Ливерпуль").
Также лучшим спортивным директором был признан работающий в парижском клубе португалец Луиш Кампуш.
Под руководством Энрике в 2025 году "ПСЖ" выиграл национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также пробился в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому "Челси" (0:3). В декабре он был признан лучшим тренером сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года
Вчера, 20:24
 
ФутболСпортЛуис ЭнрикеПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала