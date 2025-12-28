Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возглавляющий французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" испанец Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония вручения наград проходит в воскресенье в Дубае. Помимо Энрике, на награду претендовали Хаби Алонсо из мадридского "Реала", Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси") и Арне Слот ("Ливерпуль").
Также лучшим спортивным директором был признан работающий в парижском клубе португалец Луиш Кампуш.
Под руководством Энрике в 2025 году "ПСЖ" выиграл национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также пробился в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому "Челси" (0:3). В декабре он был признан лучшим тренером сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.