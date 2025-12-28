Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
28.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 28.12.2025
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп не может игнорировать провалы Киева на фронте, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep... РИА Новости, 28.12.2025
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа

Дэвис: Трамп не может игнорировать провалы Киева на фронте

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может игнорировать провалы Киева на фронте, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Украинская сторона проигрывает — и в последние дни она проигрывает быстрее", — отметил он.
Эксперт добавил, что президент США вряд ли захочет помогать Зеленскому — человеку, который, по мнению Дэвиса, отказывается признавать реальность и рассматривать возможность сделать то, что очевидно стало единственным вариантом, который может спасти его страну, в то время как он проигрывает.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
