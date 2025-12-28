Рейтинг@Mail.ru
19:38 28.12.2025
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
в мире, германия, украина, россия, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus Украине, такое заявление он сделал в преддверии встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Ранее Белый дом заявил, что президент США встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Вечером в субботу состоялся телефонный разговор между Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте.
В Германии назвали опасным призыв отправить на Украину военных ЕС
27 декабря, 22:04
В Германии назвали опасным призыв отправить на Украину военных ЕС
27 декабря, 22:04
"Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции (до прихода к власти - ред.), и открыть путь для поставок ракет Taurus", — сказал Нурипур газете Berliner Morgenpost.
Политик также заявил, что, на его взгляд, недостаточно поддерживать Зеленского лишь на словах во время телефонных разговоров.
В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву.
В июле Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Германии грозит длительная стагнация из-за ошибок Мерца, сообщает Ifo
26 декабря, 22:55
 
В миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийФридрих МерцДональд ТрампНАТО
 
 
