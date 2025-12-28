В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus

БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus Украине, такое заявление он Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus Украине, такое заявление он сделал в преддверии встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции (до прихода к власти - ред.), и открыть путь для поставок ракет Taurus", — сказал Нурипур газете Berliner Morgenpost.

Политик также заявил, что, на его взгляд, недостаточно поддерживать Зеленского лишь на словах во время телефонных разговоров.

В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву

В июле Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.