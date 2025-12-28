Рейтинг@Mail.ru
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
16:06 28.12.2025 (обновлено: 16:36 28.12.2025)
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Поставки вакцины "Спутник V" российского производства способствовали развитию сотрудничества РФ и Филиппин в сфере медицины и фармацевтики, заявил в интервью РИА Новости посол России в республике Марат Павлов.
"Активно развивается и сотрудничество (между Россией и Филиппинами - ред.) в сфере медицины и фармацевтики. В последние годы растут поставки российской медицинской продукции и оборудования. Толчком к такому взаимодействию стали поставки вакцины "Спутник V" в 2021 году", - сказал посол.
По его словам, в 2022–2024 годах на филиппинском рынке было зарегистрировано 13 российских лекарственных препаратов, преимущественно противоопухолевых средств и иммуномодуляторов.
"Здесь помнят о том, что в трудный период пандемии (COVID-19 - ред.) наша страна одной из первых протянула руку помощи", - отметил Павлов.
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Россия Филиппины Марат Павлов Экономика
 
 
