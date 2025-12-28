https://ria.ru/20251228/filippiny-2065189768.html
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2025
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
Поставки вакцины "Спутник V" российского производства способствовали развитию сотрудничества РФ и Филиппин в сфере медицины и фармацевтики, заявил в интервью... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:06:00+03:00
2025-12-28T16:06:00+03:00
2025-12-28T16:36:00+03:00
россия
филиппины
марат павлов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/06/1494780625_0:0:2597:1460_1920x0_80_0_0_21e38163bfba2dfc229bf8721e41a20c.jpg
https://ria.ru/20251224/svinina-2064307222.html
россия
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/06/1494780625_0:0:1947:1460_1920x0_80_0_0_805d9692401ed64c935645b9ca418613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, филиппины, марат павлов, экономика
Россия, Филиппины, Марат Павлов, Экономика
"Спутник V" начал сотрудничество в медицине России и Филиппин, заявил посол
Павлов: толчком к сотрудничеству РФ и Филиппин в медицине стал Спутник V