СМИ: после запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек
01:49 28.12.2025
СМИ: после запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек
Французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой
СМИ: после запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.
"Парижская полиция задержала 40 человек в субботу… после того, как были использованы дымовые шашки и фейерверки на площади Варсови и площади Трокадеро (недалеко от Эйфелевой башни - ред.)", - говорится в сообщении канала.
Телеканал уточнил, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.
Полиция добавила, что обошлось без пострадавших, правоохранители проведут расследование.
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: подозреваемый в организации кибератаки на МВД Франции задержан
18 декабря, 01:00
 
