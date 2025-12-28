https://ria.ru/20251228/feyeverki-2065121357.html
СМИ: после запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек
СМИ: после запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек
Французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Французская полиция задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на правоохранителей.
"Парижская полиция задержала 40 человек в субботу… после того, как были использованы дымовые шашки и фейерверки на площади Варсови и площади Трокадеро (недалеко от Эйфелевой башни - ред.)", - говорится в сообщении канала.
Телеканал уточнил, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.
Полиция добавила, что обошлось без пострадавших, правоохранители проведут расследование.