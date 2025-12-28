Рейтинг@Mail.ru
Прости нас, Путин: только ради одного этого Европа приползет на коленях
28.12.2025
https://ria.ru/20251228/evropa-2064904977.html
Прости нас, Путин: только ради одного этого Европа приползет на коленях
Если вы профессор Преображенский, вам не нужно читать газет перед обедом, а если вы инвестор в российский нефтегаз — то вам не нужно читать европейскую прессу... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:00:00+03:00
2025-12-28T08:01:00+03:00
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Прости нас, Путин: только ради одного этого Европа приползет на коленях

Кирилл Стрельников
Если вы профессор Преображенский, вам не нужно читать газет перед обедом, а если вы инвестор в российский нефтегаз — то вам не нужно читать европейскую прессу ни перед обедом, ни после него.
Достаточно одного взгляда на заголовки рейтерсов и блумбергов, как сразу не хочется вставать с кровати: "Рынок сталкивается с угрозой переизбытка нефти", "ОПЕК+ выбрала тактику выжидания", "Потребление нефти остается на низком уровне" и вдобавок "Предложение значительно превышает спрос, что сбивает цены". Ай-яй-яй.
А когда вы познали мировую мудрость (а с ней и скорбь), то невольно возникают вопросы: почему отсталая Россия не бежит покупать хотя бы бэушные ветряки? Почему инвестиции в новую разведку и добычу не снижаются, а бодро растут? Вы новости не читаете?
На днях заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и вовсе совершил совершенно возмутительное "некомильфо": он на полном серьезе заявил, что мировое потребление нефти продолжает расти и этот тренд сохранится на десятилетия вперед.
Сразу вспомнилась драма "Пиф-паф": охотник и заяц — кто прав, кто неправ?
На помощь команде российских охотников за нефтью приходят знатоки из J.P. Morgan: не так давно аналитики финансового монстра объявили о входе мира в "новую фазу энергетического суперцикла" и спрогнозировали дефицит предложения, который начался уже в 2025-м и может расшириться до недостачи на рынке 7,1 миллиона баррелей нефти в сутки уже к 2030 году, из-за чего цены могут дойти до 150 долларов за "бочку".
Погодите: все эти финансисты очень мутные ребята и наверняка что-то недоговаривают. Давайте покрутим барабан еще.
Бумажку вытащило норвежское энергетическое агентство Rystad Energy: по его данным, еще в 2021 году так называемый коэффициент замещения составлял 16%, то есть на каждые шесть потребленных баррелей нефти в мире открывался только один новый баррель (в смысле разведанных запасов). А сейчас и вообще jævlig (кошмар): коэффициент замещения составляет всего шесть процентов, то есть на каждые 16-17 баррелей, сжигаемые в мире, находится только один новый. Если все пойдет так, как идет сейчас, по данным бородачей в свитерах с оленями, "текущих доказанных запасов при нынешних темпах добычи хватит всего на 14 лет".
Тогда давайте спросим у темпов добычи: скажите, темпы, почему вы не хотите ускоряться? Чего вам не хватает для полного счастья?
Темпы отвечают: мы хотели бы, но не можем. Дело в том, что в мире нефть вроде как есть. Но проблема в том, что закончилась легкоизвлекаемая, то есть дешевая в производстве нефть. Сланцевая революция, обещавшая озолотить Америку и залить ее черным золотом до крыши Trump Tower, сходит на нет и скоро уйдет, не попрощавшись. Резервных мощностей у стран ОПЕК, как оказалось, тоже нет.
Из-за осушения волшебных сланцевых скважин и исчерпания ближневосточных месторождений, которые можно было разрабатывать фактически пальцем, теперь добыча ровным и угрюмым строем идет в глубоководный шельф и в Арктику — то есть туда, где все теперь равны по затратам и себестоимости, как в Сандунах.
И тут на сцену выходит красивая и румяная российская Арктика и говорит: а знаете ли вы, что Россия владеет 70-73% всего арктического газа и примерно 45% всей арктической нефти? Как вы думаете, почему мы так настойчиво идем на север, в том числе прокладывая новые морские пути?
На этом фоне совсем иными красками играет информация с состоявшегося в прошлую среду заседания Морской коллегии РФ, где помощник президента России и глава коллегии Николай Патрушев сообщил интересную вещь: руководство страны одобрило начало работ по формированию комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического коридора.
Конечно, в проекте этом будет много про маршруты, мультимодальные перевозки, транспортную связность, альтернативу Суэцкому каналу, круглогодичную навигацию и огромную экономию по пути из китайских варяг в европейские греки. Все это верно, стопроцентно ценно и непререкаемо нужно.
Но также совершенно очевидно, что на уровне ДНК нового проекта зашита простая мысль: "Россия пришла к себе домой, в Арктику, не просто надолго — она пришла навсегда". Россия пришла строить не временные вахтовые поселки, а прекрасные, вечные, сияющие созвездия северных городов, портов и мощных форпостов, чтобы всей своей мощью развивать, добывать и защищать свои несметные богатства, за которыми неминуемо выстроится огромная очередь, в голове которой будут стоять сгорбленные европейцы.
Расчет наших врагов на то, что им никогда-никогда ничего от нас не будет нужно, — провалился. И теперь кое-кому придется очень долго ждать объявления "Свободная касса!", если вообще касса когда-нибудь освободится.
