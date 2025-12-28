Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
11:45 28.12.2025 (обновлено: 15:49 28.12.2025)
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров, очередной всплеск его активности произвел столб дыма и пепла, сообщил Национальный институт геофизики
в мире
в мире, этна (вулкан), сицилия, катания
В мире, Этна (вулкан), Сицилия, Катания
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

Ingv: вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

© Getty Images / Anadolu / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна на Сицилии. 27 декабря 2025
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 27 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Anadolu / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 27 декабря 2025
РИМ, 28 дек — РИА Новости. Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров, очередной всплеск его активности произвел столб дыма и пепла, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
"После нескольких часов относительного затишья в 14:15 UTC (27 декабря. — Прим. ред) в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы. Активность быстро усилилась, образовав лавовые струи высотой 300–400 метров и столб выброса, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров над вершиной Этны, а затем был отнесен ветром на запад", — говорится в сообщении.
Как отмечает научное учреждение, новая фаза активности Этны началась 24 декабря. По последним данным на вечер субботы, значительная облачность не позволяет внимательно оценивать события на вулкане, но одна из камер зафиксировала выброс "раскаленного материала".
"С наступлением сумерек на изображениях камер наблюдения видны сильные и непрерывные вспышки, соответствующие северо-восточному кратеру", — говорится в последнем бюллетене института.
Активность вулкана Этна не привела к перебоям ближайшего к нему аэропорта города Катанья. Как пишет Ingv, для авиаузла действует красный (последний) уровень тревоги согласно классификации Международной организации безопасности полетов.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах, США. 7 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
7 декабря, 09:40
 
