СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем

"Ведомства, отвечающие за контроль трансграничного движения, уже несколько лет фиксируют рост числа случаев мошеннического получения виз", - сообщил газете представитель федеральной полиции. Отмечается, что схема включает в себя выдачу документов на основании ложных сведений.