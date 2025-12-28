Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 28.12.2025 (обновлено: 18:43 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/es-2065211002.html
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем - РИА Новости, 28.12.2025
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем
Всё больше мигрантов пытаются въехать в Германию по визам, полученным обманным путем, сообщает издание Bild со ссылкой на федеральную полицию страны. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:27:00+03:00
2025-12-28T18:43:00+03:00
в мире
украина
европа
bild
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251218/ispaniya-2062803046.html
украина
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, bild, германия
В мире, Украина, Европа, Bild, Германия
СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем

Bild: мигранты пытаются въехать в ФРГ по полученным обманным путем визам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Всё больше мигрантов пытаются въехать в Германию по визам, полученным обманным путем, сообщает издание Bild со ссылкой на федеральную полицию страны.
"Ведомства, отвечающие за контроль трансграничного движения, уже несколько лет фиксируют рост числа случаев мошеннического получения виз", - сообщил газете представитель федеральной полиции. Отмечается, что схема включает в себя выдачу документов на основании ложных сведений.
В связи с этим, как пишет издание, еще в сентябре текущего года полиция оповестила о незаконной деятельности посольства и консульства Германии по всему миру. Уточняется, что некоторые мигранты пытаются въехать в страну и по незаконно полученным визам Франции, Греции, Италии и Испании.
Согласно данным полиции, имеющимся в распоряжении Bild, с января по октябрь по делам о мошенничестве с визами проходило свыше 5,5 тысячи подозреваемых. Указывается, что в 2022 году было начато более 2,5 тысячи расследований, а в текущем году их число составило уже около 5 тысяч к октябрю.
Больше всего подозреваемых в этом году попытались въехать из Турции (634 человек), Азербайджана (526), Ирана (462), Сирии (275) и Афганистана (212).
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: в Испании при рейде произошли столкновения полиции с мигрантами
18 декабря, 03:03
 
В миреУкраинаЕвропаBildГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала