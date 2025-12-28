СМИ рассказали, как мигранты проникают в ЕС обманным путем

БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Всё больше мигрантов пытаются въехать в Германию по визам, полученным обманным путем, сообщает издание Bild со ссылкой на федеральную полицию страны.
"Ведомства, отвечающие за контроль трансграничного движения, уже несколько лет фиксируют рост числа случаев мошеннического получения виз", - сообщил газете представитель федеральной полиции. Отмечается, что схема включает в себя выдачу документов на основании ложных сведений.
Согласно данным полиции, имеющимся в распоряжении Bild, с января по октябрь по делам о мошенничестве с визами проходило свыше 5,5 тысячи подозреваемых. Указывается, что в 2022 году было начато более 2,5 тысячи расследований, а в текущем году их число составило уже около 5 тысяч к октябрю.
Больше всего подозреваемых в этом году попытались въехать из Турции (634 человек), Азербайджана (526), Ирана (462), Сирии (275) и Афганистана (212).
