Ле Пен заявила, что лидер ее партии мог бы выиграть выборы президента

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Марин Ле Пен заявила, что глава ее партии Жордан Барделла мог бы победить на президентских выборах вместо нее, если она не сможет принять в них участие.

"Жордан Барделла может победить вместо меня. Против него развернута совершенно неслыханная клеветническая кампания. Я в 2 миллиона раз больше верю в молодость Жордана, который с 15 лет занимается политическим активизмом и переживает все наименее приятные стороны этой деятельности, чем верила в молодость (нынешнего президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона ", - заявила Ле Пен в интервью газете Tribune

При этом она подчеркнула, что не думает, что может оставить эту борьбу, у которой, однако "может быть тысяча лиц". По словам Ле Пен, найдется кто-то другой, идеи выживут, а будущее Франции будет "обеспечено".

Слушания по апелляции Ле Пен на приговор, запрещающий ей избираться в органы государственной власти, пройдут с 13 января по 12 февраля 2026 года. Ранее апелляционный суд Парижа сообщал, что сможет вынести решение летом 2026 года, а сама Ле Пен заявляла, что решение по апелляции, вероятно, будет вынесено в сентябре 2026 года.

Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.