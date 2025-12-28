Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны

"Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой", - добавил польский президент.

"Президент Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете", - написал он на платформе Х.