Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны - РИА Новости, 28.12.2025
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы страны. РИА Новости, 28.12.2025
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил
о готовности защищать западные границы страны.
"Великопольская земля, по сути, является колыбелью Польши
. Это первоисточник, из которого родилась вся республика. Именно здесь тысячу лет назад великий король Болеслав Храбрый принял корону", - сказал Навроцкий
, выступая в Познани
на мероприятиях по случаю 107-летия Великопольского восстания.
"Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой", - добавил польский президент.
Реагируя на это, премьер-министр Польши Дональд Туск
, находящийся в оппозиции к Навроцкому, подверг президента критике за то, что тот не сбрасывает со счетов западную угрозу для республики.
"Президент Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете", - написал он на платформе Х.