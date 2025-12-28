Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
15:21 28.12.2025
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны - РИА Новости, 28.12.2025
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы страны. РИА Новости, 28.12.2025
в мире, польша, познань, кароль навроцкий, дональд туск
В мире, Польша, Познань, Кароль Навроцкий, Дональд Туск
Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны

Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы страны.
"Великопольская земля, по сути, является колыбелью Польши. Это первоисточник, из которого родилась вся республика. Именно здесь тысячу лет назад великий король Болеслав Храбрый принял корону", - сказал Навроцкий, выступая в Познани на мероприятиях по случаю 107-летия Великопольского восстания.
"Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой", - добавил польский президент.
Реагируя на это, премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в оппозиции к Навроцкому, подверг президента критике за то, что тот не сбрасывает со счетов западную угрозу для республики.
"Президент Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете", - написал он на платформе Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Польская "гиена Европы" накануне тысячелетия опять чувствует запах падали
18 апреля, 08:00
 
В миреПольшаПознаньКароль НавроцкийДональд Туск
 
 
