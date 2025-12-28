В ФРГ оценили сроки соответствия Киева стандартам по вступлению в ЕС

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина не будет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение ближайших 20 лет, при этом ЕС может принять ее по политическим мотивам, что нанесет ущерб самому объединению, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Котре.