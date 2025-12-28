https://ria.ru/20251228/es-2065120548.html
В ФРГ оценили сроки соответствия Киева стандартам по вступлению в ЕС
В ФРГ оценили сроки соответствия Киева стандартам по вступлению в ЕС - РИА Новости, 28.12.2025
В ФРГ оценили сроки соответствия Киева стандартам по вступлению в ЕС
Украина не будет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение ближайших 20 лет, при этом ЕС может принять ее по политическим... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T01:17:00+03:00
2025-12-28T01:17:00+03:00
2025-12-28T04:50:00+03:00
В ФРГ оценили сроки соответствия Киева стандартам по вступлению в ЕС
Котре: Киев не будет соответствовать критериям вступления в ЕС минимум 20 лет
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина не будет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз как минимум в течение ближайших 20 лет, при этом ЕС может принять ее по политическим мотивам, что нанесет ущерб самому объединению, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Котре.
"Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС
как минимум в течение следующих 20 лет", - сказал Котре газете "Известия
".
Однако, по его словам, Евросоюз давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент "односторонней политической ориентации европейских государств".
Котре допустил, что если Брюссель и впредь будет проводить курс конфронтации с Москвой, превращая Киев в антироссийский инструмент, Украина
может стать членом Евросоюза даже несмотря на несоответствия критериям членства в организации.
"Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза", - добавил депутат.