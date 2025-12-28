Неизвестные открыли стрельбу на западе Эквадора, погибли шесть человек

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, сообщает газета Comercio.

Согласно газете, инцидент произошел утром в воскресенье в провинции страны Манаби. Издание отмечает со ссылкой на очевидцев, что вооруженные люди открыли огонь в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес.

"Стрельба в Пуэрто Лопес... привела к гибели по меньшей мере шести человек, в том числе ребенка двух лет", - отмечает издание.