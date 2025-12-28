Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные открыли стрельбу на западе Эквадора, погибли шесть человек - РИА Новости, 28.12.2025
23:10 28.12.2025
Неизвестные открыли стрельбу на западе Эквадора, погибли шесть человек
Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, сообщает газета Comercio. РИА Новости, 28.12.2025
2025
в мире, эквадор
В мире, Эквадор
© AP Photo / Dolores OchoaПолиция, Эквадор
Полиция, Эквадор - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция, Эквадор. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, сообщает газета Comercio.
Согласно газете, инцидент произошел утром в воскресенье в провинции страны Манаби. Издание отмечает со ссылкой на очевидцев, что вооруженные люди открыли огонь в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес.
"Стрельба в Пуэрто Лопес... привела к гибели по меньшей мере шести человек, в том числе ребенка двух лет", - отмечает издание.
Comercio добавляет со ссылкой на полицию, что инцидент может быть связан с разборками местных преступных организаций.
