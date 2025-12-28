https://ria.ru/20251228/ekvador-2065246898.html
Неизвестные открыли стрельбу на западе Эквадора, погибли шесть человек
Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, сообщает газета Comercio. РИА Новости, 28.12.2025
Comercio: на западе Эквадора неизвестные открыли стрельбу, 6 человек погибли
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу на западе Эквадора, шесть человек, включая одного ребенка двух лет, погибли, сообщает
газета Comercio.
Согласно газете, инцидент произошел утром в воскресенье в провинции страны Манаби. Издание отмечает со ссылкой на очевидцев, что вооруженные люди открыли огонь в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес.
"Стрельба в Пуэрто Лопес... привела к гибели по меньшей мере шести человек, в том числе ребенка двух лет", - отмечает издание.
Comercio добавляет со ссылкой на полицию, что инцидент может быть связан с разборками местных преступных организаций.