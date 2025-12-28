Почему смерть фантаста Ивана Ефремова расследовали сотрудники КГБ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Знаменитый писатель-фантаст и профессор палеонтологии Иван Ефремов умер 5 октября 1972 года, а уже через месяц в его квартире сотрудники КГБ провели многочасовой тщательный обыск.
Почему после смерти прозаика завели многотомное уголовное дело?
Из беспризорника в ученого
Будущий писатель и ученый родился в апреле 1908 года в деревне Вырица под Петербургом. Он рос в зажиточной мещанской семье староверов, при этом с родителями у него на всю жизнь сохранились сложные отношения.
Гражданскую войну Ефремов встретил беспризорником с сестрой и братом. Пожив какое-то время на продуктовые карточки, 12-летний Иван прибился к красноармейской автомобильной роте, направленной вскоре в Крым.
После Гражданской войны юный Иван продолжил образование, а в 17 лет устроился на работу в Академию наук. В 1926-м состоялась первая палеонтологическая экспедиция Ефремова — на гору Богдо в Прикаспии.
Последующие 23 года — больше трети своей жизни — Ефремов провел в практически непрерывных научных экспедициях. Всего их ученый насчитал 31, из которых 26 прошли под его руководством.
Знаковая фигура советской фантастики
Писать Ефремов начал только в 35 лет. Его фантастические и приключенческие новеллы очень понравились Алексею Толстому "правдоподобностью необычайного".
Уже в первых произведениях проявилось умение писателя строить увлекательный сюжет, рисуя столкновение человеческого разума с тайнами природы.
Со временем писатель стал знаковой фигурой советской фантастики. Его произведениями "Туманность Андромеды", "Час Быка", "Лезвие бритвы" зачитывалось не одно поколение. Нешаблонность и истинно космический размах замыслов до сих пор отличают романы Ефремова от прочих, давно превратив их в классику.
Сорок томов уголовного дела
Тем удивительнее, что после смерти всемирно известного писателя им всерьез решили заняться в КГБ.
Четвертого ноября 1972 года в его квартире органы госбезопасности провели многочасовой тщательный обыск. Почти дюжина сотрудников целых 13 часов переворачивала вверх дном квартиру. Руководил обыском старший следователь по особо важным делам Управления КГБ по Москве и Московской области Ришат Хабибуллин.
Изъяли 41 предмет: фото писателя разных лет, квитанции, письма, гомеопатические лекарства, деревянную разборную трость, странный металлический штырь с набалдашником. Вдова спросила, в чем обвиняется ее муж, и получила ответ: "Ни в чем, он уже покойник".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТома одного из дел доставляют в здание Мещанского районного суда Москвы
Однако 22 января 1973 года было возбуждено дело "в связи с возникшими подозрениями относительно обстоятельств смерти". За восемь лет специалисты Второго главного управления (контрразведки) КГБ составили 40 томов дела оперативной разработки против фантаста.
Не тот, за кого себя выдавал
В постановлении о возбуждении уголовного дела есть странные строки: "Имеются материалы, дающие основание полагать, что Ефремов не является тем лицом, за которое он себя выдавал". Ничего более конкретного не упоминалось.
Появилась "версия", что еще в конце 1940-х годов настоящего Ефремова похитили или убили во время научной экспедиции в Монголию, а в СССР вернулся внешне похожий на него агент британской разведки.
Не совсем, правда, понятно, зачем англичанам был нужен ученый-палеонтолог. Какие тайны о прошлом так заинтересовали разведку?
Жертва борьбы группировок в верхушке КПСС
По мнению автора документальных книг "Неизвестный Суслов" и "Тайны Старой площади" Вячеслава Огрызко, причина кроется в борьбе между Михаилом Сусловым и Юрием Андроповым.
Суслов якобы еще с конца 40-х годов покровительствовал Ефремову. Этим и решил воспользоваться Андропов, подвергнув серьезной критике роман Ефремова "Час Быка". Первая атака, однако, была отражена. Юрий Владимирович не успокоился, дав команду чекистам продолжать поиск компромата на фантаста.
Уже в марте 1974 года дело Ефремова было прекращено "за отсутствием события преступления". Удалось ли что-то накопать сотрудникам КГБ, до сих пор не ясно. Если у выдающегося фантаста и была какая-то тайна, то она была погребена вместе с ним.