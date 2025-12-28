Рейтинг@Mail.ru
Почему смерть фантаста Ивана Ефремова расследовали сотрудники КГБ - РИА Новости, 28.12.2025
09:21 28.12.2025
Почему смерть фантаста Ивана Ефремова расследовали сотрудники КГБ
Почему смерть фантаста Ивана Ефремова расследовали сотрудники КГБ
Почему смерть фантаста Ивана Ефремова расследовали сотрудники КГБ

Советский писатель Иван Антонович Ефремов
Советский писатель Иван Антонович Ефремов
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советский писатель Иван Антонович Ефремов
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Знаменитый писатель-фантаст и профессор палеонтологии Иван Ефремов умер 5 октября 1972 года, а уже через месяц в его квартире сотрудники КГБ провели многочасовой тщательный обыск.
Почему после смерти прозаика завели многотомное уголовное дело?

Из беспризорника в ученого

Будущий писатель и ученый родился в апреле 1908 года в деревне Вырица под Петербургом. Он рос в зажиточной мещанской семье староверов, при этом с родителями у него на всю жизнь сохранились сложные отношения.
Ребенок с плюшевым медведем
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Ребенок с плюшевым медведем
Гражданскую войну Ефремов встретил беспризорником с сестрой и братом. Пожив какое-то время на продуктовые карточки, 12-летний Иван прибился к красноармейской автомобильной роте, направленной вскоре в Крым.
После Гражданской войны юный Иван продолжил образование, а в 17 лет устроился на работу в Академию наук. В 1926-м состоялась первая палеонтологическая экспедиция Ефремова — на гору Богдо в Прикаспии.
Последующие 23 года — больше трети своей жизни — Ефремов провел в практически непрерывных научных экспедициях. Всего их ученый насчитал 31, из которых 26 прошли под его руководством.
Старинная карта и компас
Старинная карта и компас - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / tonefotografia
Старинная карта и компас

Знаковая фигура советской фантастики

Писать Ефремов начал только в 35 лет. Его фантастические и приключенческие новеллы очень понравились Алексею Толстому "правдоподобностью необычайного".
Уже в первых произведениях проявилось умение писателя строить увлекательный сюжет, рисуя столкновение человеческого разума с тайнами природы.
Со временем писатель стал знаковой фигурой советской фантастики. Его произведениями "Туманность Андромеды", "Час Быка", "Лезвие бритвы" зачитывалось не одно поколение. Нешаблонность и истинно космический размах замыслов до сих пор отличают романы Ефремова от прочих, давно превратив их в классику.
Книги
Книги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / Lyudmyla V
Книги

Сорок томов уголовного дела

Тем удивительнее, что после смерти всемирно известного писателя им всерьез решили заняться в КГБ.
Четвертого ноября 1972 года в его квартире органы госбезопасности провели многочасовой тщательный обыск. Почти дюжина сотрудников целых 13 часов переворачивала вверх дном квартиру. Руководил обыском старший следователь по особо важным делам Управления КГБ по Москве и Московской области Ришат Хабибуллин.
Изъяли 41 предмет: фото писателя разных лет, квитанции, письма, гомеопатические лекарства, деревянную разборную трость, странный металлический штырь с набалдашником. Вдова спросила, в чем обвиняется ее муж, и получила ответ: "Ни в чем, он уже покойник".
Тома одного из дел доставляют в здание Мещанского районного суда Москвы
Тома одного из дел доставляют в здание Мещанского районного суда Москвы. - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тома одного из дел доставляют в здание Мещанского районного суда Москвы
Однако 22 января 1973 года было возбуждено дело "в связи с возникшими подозрениями относительно обстоятельств смерти". За восемь лет специалисты Второго главного управления (контрразведки) КГБ составили 40 томов дела оперативной разработки против фантаста.

Не тот, за кого себя выдавал

В постановлении о возбуждении уголовного дела есть странные строки: "Имеются материалы, дающие основание полагать, что Ефремов не является тем лицом, за которое он себя выдавал". Ничего более конкретного не упоминалось.
Появилась "версия", что еще в конце 1940-х годов настоящего Ефремова похитили или убили во время научной экспедиции в Монголию, а в СССР вернулся внешне похожий на него агент британской разведки.
Шпион
Шпион - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Шпион
Не совсем, правда, понятно, зачем англичанам был нужен ученый-палеонтолог. Какие тайны о прошлом так заинтересовали разведку?

Жертва борьбы группировок в верхушке КПСС

По мнению автора документальных книг "Неизвестный Суслов" и "Тайны Старой площади" Вячеслава Огрызко, причина кроется в борьбе между Михаилом Сусловым и Юрием Андроповым.
Суслов якобы еще с конца 40-х годов покровительствовал Ефремову. Этим и решил воспользоваться Андропов, подвергнув серьезной критике роман Ефремова "Час Быка". Первая атака, однако, была отражена. Юрий Владимирович не успокоился, дав команду чекистам продолжать поиск компромата на фантаста.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов
Уже в марте 1974 года дело Ефремова было прекращено "за отсутствием события преступления". Удалось ли что-то накопать сотрудникам КГБ, до сих пор не ясно. Если у выдающегося фантаста и была какая-то тайна, то она была погребена вместе с ним.
 
 
 
