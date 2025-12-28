Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/efimov-2065068348.html
Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы
Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы - РИА Новости, 28.12.2025
Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы
Инвестор по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" откроет гостиницу в арендованном у города здании начала XIX века в Леонтьевском переулке в... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:12:00+03:00
2025-12-28T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
https://ria.ru/20251227/efimov-2065045557.html
https://ria.ru/20251227/rossiya-2064998683.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы

Ефимов: инвестор откроет гостиницу в историческом здании в Леонтьевском переулке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Инвестор по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" откроет гостиницу в арендованном у города здании начала XIX века в Леонтьевском переулке в Тверском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Особняк, признанный объектом культурного наследия регионального значения, находится в Леонтьевском переулке, 23 и имеет площадь более одной тысячи квадратных метров. Месторасположение будущей гостиницы в центре столицы, поблизости от театров и офисов, покажется выгодным и туристам, и деловым гостям города, заметили в пресс-службе градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине
Вчера, 14:06
"В Тверском районе инвестор восстановит здание, построенное в первой трети XIX века, и приспособит его под гостиничный бизнес. Договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" заключен с предпринимателем на 20 лет. Для перевода на льготную арендную ставку инвестору предстоит отреставрировать двухэтажный особняк и выполнить требования программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что площадь первого и второго этажей исторического особняка превышает 700 "квадратов", мезонин и подвальные помещения занимают еще свыше 240 квадратных метров. Согласно договору, на реставрацию инвестору отведено пять лет, однако руководитель департамента не исключила, что гостиница может заработать и раньше обозначенного срока.
Как добавили в пресс-службе столичного градкомплекса, на двухэтажный особняк начала XIX века в Леонтьевском переулке претендовали два инвестора, арендатор определился по итогам торгов. Важным нюансом пользования подобными зданиями является обязательное условие сохранения их исторического облика.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ежегодно реставрировать в столице не менее 150 объектов культурного наследия.
Девушка парке Крылатские холмы на территории спортивного комплекса Лата Трэк - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"
Вчера, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала