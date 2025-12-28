Ефимов: гостиницу откроют в особняке XIX века в Тверском районе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Инвестор по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" откроет гостиницу в арендованном у города здании начала XIX века в Леонтьевском переулке в Тверском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Особняк, признанный объектом культурного наследия регионального значения, находится в Леонтьевском переулке, 23 и имеет площадь более одной тысячи квадратных метров. Месторасположение будущей гостиницы в центре столицы, поблизости от театров и офисов, покажется выгодным и туристам, и деловым гостям города, заметили в пресс-службе градкомплекса.

"В Тверском районе инвестор восстановит здание, построенное в первой трети XIX века, и приспособит его под гостиничный бизнес. Договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" заключен с предпринимателем на 20 лет. Для перевода на льготную арендную ставку инвестору предстоит отреставрировать двухэтажный особняк и выполнить требования программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что площадь первого и второго этажей исторического особняка превышает 700 "квадратов", мезонин и подвальные помещения занимают еще свыше 240 квадратных метров. Согласно договору, на реставрацию инвестору отведено пять лет, однако руководитель департамента не исключила, что гостиница может заработать и раньше обозначенного срока.

Как добавили в пресс-службе столичного градкомплекса, на двухэтажный особняк начала XIX века в Леонтьевском переулке претендовали два инвестора, арендатор определился по итогам торгов. Важным нюансом пользования подобными зданиями является обязательное условие сохранения их исторического облика.