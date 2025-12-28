https://ria.ru/20251228/dtp-2065197381.html
В Башкирии автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Башкирии автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.12.2025
Три человека пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Салавате в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.12.2025
