В Удмуртии в ДТП с грузовиком погибла девочка

УФА, 28 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла, ещё трое детей и женщина пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Удмуртии, сообщает госавтоинспекция региона.

"В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Ларгус" - 11-летняя девочка - получила смертельную травму. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" и три её несовершеннолетних пассажира - два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет - с полученными травмами доставленными медицинское учреждение", - заявили в госавтоинспекции Удмуртии.