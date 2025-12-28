Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии в ДТП с грузовиком погибла девочка - РИА Новости, 28.12.2025
06:47 28.12.2025
В Удмуртии в ДТП с грузовиком погибла девочка
В Удмуртии в ДТП с грузовиком погибла девочка
В Удмуртии в ДТП с грузовиком погибла девочка

УФА, 28 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла, ещё трое детей и женщина пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Удмуртии, сообщает госавтоинспекция региона.
В Можгинском районе на 8-м километре автодороги Можга-Вавож 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Лада Ларгус", по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем "Scania" с полуприцепом под управлением 43-летнего мужчины, уточняется в сообщении.
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Ларгус" - 11-летняя девочка - получила смертельную травму. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" и три её несовершеннолетних пассажира - два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет - с полученными травмами доставленными медицинское учреждение", - заявили в госавтоинспекции Удмуртии.
