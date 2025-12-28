https://ria.ru/20251228/dtp-2065135064.html
В ДТП с "Газелью" в Башкирии погибло четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" в Татышлинском районе Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:42:00+03:00
УФА, 28 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" в Татышлинском районе Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
По его данным, ночью на 88-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда в Татышлинском районе столкнулись "Лада Гранта" и "Газель".
"От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (трое мужчин и одна женщина) погибли на месте происшествия. Водителя "Газели" и его пассажира с различными травмами доставили в больницу", - сказал Севастьянов.