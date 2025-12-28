В ДТП с "Газелью" в Башкирии погибло четыре человека

УФА, 28 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" в Татышлинском районе Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

По его данным, ночью на 88-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда в Татышлинском районе столкнулись "Лада Гранта" и "Газель".