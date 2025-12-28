https://ria.ru/20251228/drony-2065182789.html
Операторы дронов обнаружили и уничтожили технику ВСУ возле Купянска
Операторы дронов обнаружили и уничтожили технику ВСУ возле Купянска - РИА Новости, 28.12.2025
Операторы дронов обнаружили и уничтожили технику ВСУ возле Купянска
РИА Новости / Динамика дня Операторы дронов группировки "Запад" обнаружили и уничтожили технику ВСУ на подступах к Купянску - МО РФ РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:27:00+03:00
2025-12-28T15:27:00+03:00
2025-12-28T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d4e02fd4f542f0a415bb00974b43bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы дронов обнаружили и уничтожили технику ВСУ возле Купянска
МО РФ: операторы дронов группы "Запад" уничтожили технику ВСУ возле Купянска