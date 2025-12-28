Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал" - РИА Новости, 28.12.2025
20:00 28.12.2025
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участок федеральной трассы M-5 "Урал" в Республике Башкортостан закрыт из-за ухудшения погодных условий, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
"В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге М-5 "Урал" с 1480 по 1548 километры", - написал Севастьянов в Telegram-канале.
Севастьянов отметил, что ограничения, предварительно, будут сохраняться до 09.00 по местному времени (07.00 мск) 29 декабря.
