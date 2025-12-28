https://ria.ru/20251228/doroga-2065220270.html
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал" - РИА Новости, 28.12.2025
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"
Участок федеральной трассы M-5 "Урал" в Республике Башкортостан закрыт из-за ухудшения погодных условий, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:00:00+03:00
2025-12-28T20:00:00+03:00
2025-12-28T20:00:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98845/42/988454257_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_8165f227a98ccfc5c49de2600eec7e6d.jpg
https://ria.ru/20251221/mkad-2063657166.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98845/42/988454257_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4952db048a057c4ae35bcaf066bb8158.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал" из-за ухудшения погоды
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участок федеральной трассы M-5 "Урал" в Республике Башкортостан закрыт из-за ухудшения погодных условий, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
"В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге М-5 "Урал" с 1480 по 1548 километры", - написал Севастьянов в Telegram-канале.
Севастьянов отметил, что ограничения, предварительно, будут сохраняться до 09.00 по местному времени (07.00 мск) 29 декабря.