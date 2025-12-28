В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"

"В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге М-5 "Урал" с 1480 по 1548 километры", - написал Севастьянов в Telegram-канале.