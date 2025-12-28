https://ria.ru/20251228/doroga-2065126523.html
В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию
В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию - РИА Новости, 28.12.2025
В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию
Южная Осетия надеется на появление в будущем железной дороги, которая соединила бы ее с Россией, республика оказала бы поддержку такому проекту, рассказал в... РИА Новости, 28.12.2025
южная осетия
россия
южная осетия
россия
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Южная Осетия надеется на появление в будущем железной дороги, которая соединила бы ее с Россией, республика оказала бы поддержку такому проекту, рассказал в интервью РИА Новости глава южноосетинского МИД Ахсар Джиоев.
Он отметил, что на сегодняшний день между Южной Осетией
и Россией
есть только автомобильная дорога, но любая транспортная артерия, соединяющая две страны, имеет огромное значение. При этом запуск железнодорожного сообщения требует оценки экспертов, а также политических решений, добавил собеседник агентства.
"Насколько это реально - пока оценить не можем, поскольку проект масштабный. Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится. В 2008 году были разговоры об этом, но пока, видимо, и для российской стороны это весьма сложный проект. Мы надежду не теряем. Если его реализация будет представляться возможной, мы только поддержим", - сказал министр.