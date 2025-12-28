Рейтинг@Mail.ru
03:31 28.12.2025
В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Южная Осетия надеется на появление в будущем железной дороги, которая соединила бы ее с Россией, республика оказала бы поддержку такому проекту, рассказал в интервью РИА Новости глава южноосетинского МИД Ахсар Джиоев.
Он отметил, что на сегодняшний день между Южной Осетией и Россией есть только автомобильная дорога, но любая транспортная артерия, соединяющая две страны, имеет огромное значение. При этом запуск железнодорожного сообщения требует оценки экспертов, а также политических решений, добавил собеседник агентства.
"Насколько это реально - пока оценить не можем, поскольку проект масштабный. Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится. В 2008 году были разговоры об этом, но пока, видимо, и для российской стороны это весьма сложный проект. Мы надежду не теряем. Если его реализация будет представляться возможной, мы только поддержим", - сказал министр.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
22 декабря, 18:59
 
Южная ОсетияРоссия
 
 
