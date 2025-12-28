В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию

"Насколько это реально - пока оценить не можем, поскольку проект масштабный. Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится. В 2008 году были разговоры об этом, но пока, видимо, и для российской стороны это весьма сложный проект. Мы надежду не теряем. Если его реализация будет представляться возможной, мы только поддержим", - сказал министр.