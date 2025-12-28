Рейтинг@Mail.ru
"Не то решение": на Западе сделали громкое заявление о территориях России
04:16 28.12.2025 (обновлено: 11:57 28.12.2025)
"Не то решение": на Западе сделали громкое заявление о территориях России
Владимиру Зеленскому уже стоит смириться с тем, что Россия не пойдет на компромисс по территориальному вопросу Донбасса, заявил в интервью телеканалу ntv профессор Кельнского университета Томас Егер.
в мире
россия
киев
владимир зеленский
донбасс
мирный план сша по украине
россия
киев
донбасс
Профессор Егер: Россия ясно дала понять, что не отдаст Донбасс

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец в зоне СВО
Боец в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боец в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому уже стоит смириться с тем, что Россия не пойдет на компромисс по территориальному вопросу Донбасса, заявил в интервью телеканалу ntv профессор Кельнского университета Томас Егер.
«

"Такой вариант — это не то решение. Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским", — сказал он, комментируя заявления главы киевского режима о необходимости территориальных уступок со стороны России.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Вчера, 16:02
Эксперт подчеркнул, что сам Зеленский находится в крайне затруднительной ситуации на фоне отсутствия жизнеспособных предложений по урегулированию конфликта. Сейчас, по словам политолога, складывается та ситуация, о которой американский президент говорил на встрече с Зеленским в феврале в Белом доме, что у Киева нет карт.
"Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным", — заключил Егер.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Начинает наступление": в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского
02:55
Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
01:55
 
В миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийДонбассМирный план США по Украине
 
 
