"Не то решение": на Западе сделали громкое заявление о территориях России

"Такой вариант — это не то решение. Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским", — сказал он, комментируя заявления главы киевского режима о необходимости территориальных уступок со стороны России.

"Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным", — заключил Егер.

Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.