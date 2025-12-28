https://ria.ru/20251228/dolina-2065122893.html
Долина дважды выйдет на сцену 31 декабря
Народная артистка России Лариса Долина дважды выйдет на сцену Театра на Таганке в Москве в канун Нового года — 31 декабря, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина дважды выйдет на сцену Театра на Таганке в Москве в канун Нового года — 31 декабря, выяснило РИА Новости.
Долина сыграет Марселину в спектакле "Фигаро". Показы пройдут в 14.00 и 18.00 мск.
Зал театра рассчитан на 489 мест. За три дня до спектакля на дневной показ осталось всего 10% билетов. Цены варьируются от 2,5 до 12 тысяч рублей. На вечерний показ все билеты уже проданы.
Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.
Мосгорсуд
в четверг постановил, что Долина
должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.