Долина дважды выйдет на сцену 31 декабря

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина дважды выйдет на сцену Театра на Таганке в Москве в канун Нового года — 31 декабря, выяснило РИА Новости.

Долина сыграет Марселину в спектакле "Фигаро". Показы пройдут в 14.00 и 18.00 мск.

Зал театра рассчитан на 489 мест. За три дня до спектакля на дневной показ осталось всего 10% билетов. Цены варьируются от 2,5 до 12 тысяч рублей. На вечерний показ все билеты уже проданы.

Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.