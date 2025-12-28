Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано число россиян, которым ограничен выезд за границу из-за долгов - РИА Новости, 28.12.2025
06:03 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/dolg-2065132746.html
Подсчитано число россиян, которым ограничен выезд за границу из-за долгов
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Количество постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации в канун новогодних каникул, которые находятся на исполнении, составляет порядка 8,8 миллиона. Нужно отметить, что безусловно есть вероятность, что на одного клиента приходится более одного постановления, однако подобных случаев не так много. Таким образом, сейчас выезд ограничен порядка 8 миллионам граждан", - рассказали в НАПКА.
Отмечается, что долг должен быть признан судом, после чего судебные приставы имеют право наложить ограничение на выезд и передать информацию в ФСБ. Только после этого покинуть страну станет невозможно.
В законе прописаны "денежные рамки" для введения таких ограничений: если есть задолженность по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тысяч рублей или есть любой другой долг свыше 30 тысяч рублей, то это уже может стать основанием для применения меры в виде ограничения на выезд.
"Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг – по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в банке данных в исполнительном производстве", - советуют в ассоциации.
Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить задолженность, уведомить об этом орган, наложивший ограничения, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего, указали в НАПКА.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
