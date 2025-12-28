Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/dmitriev-2065229052.html
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 28.12.2025
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что поджигатели... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:06:00+03:00
2025-12-28T21:06:00+03:00
россия
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:48:2893:1675_1920x0_80_0_0_edc3446246b17e5034a6ca140b7d7fa2.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065228246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, сша, в мире
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, США, В мире
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа

Дмитриев: поджигатели войны пребывают в панике после разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что поджигатели войны пребывают в состоянии "полной паники" после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор.
"Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
С предыдущего разговора Путина и Трампа прошло 73 дня. Разговор в воскресенье стал девятым по счету с начала 2025 года.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Вчера, 21:02
 
РоссияВладимир ПутинДональд ТрампКирилл ДмитриевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала