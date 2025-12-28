Двух депутатов Рады внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Депутатов Верховной рады Юрия Киселя, и Игоря Негулевского, подозреваемых в получении неправомерной выгоды, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Данные депутатов внесены в базу "Миротворца" в воскресенье. На сайте их называют мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. Их обвиняют в использование служебного положения с целью личного финансового обогащения и действиях, направленных на дискредитацию органов власти.