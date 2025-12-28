Двух депутатов Рады внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Депутатов Верховной рады Юрия Киселя, и Игоря Негулевского, подозреваемых в получении неправомерной выгоды, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что обвинения в получении неправомерной выгоды предъявлены депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю.
Данные депутатов внесены в базу "Миротворца" в воскресенье. На сайте их называют мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. Их обвиняют в использование служебного положения с целью личного финансового обогащения и действиях, направленных на дискредитацию органов власти.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
