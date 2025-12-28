https://ria.ru/20251228/den-2065125418.html
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Рабочий день 30 декабря не сократят из-за того, что это не предпраздничная дата