Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 28.12.2025
03:10 28.12.2025
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 28.12.2025
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря - это не праздничный день, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 28.12.2025
россия
общество
юлия санина
работа.ру
россия
россия, общество, юлия санина, работа.ру
Россия, Общество, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день 30 декабря не сократят из-за того, что это не предпраздничная дата

© Fotolia / contrastwerkstatt Девушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером
© Fotolia / contrastwerkstatt
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря - это не праздничный день, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено. Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий непосредственно государственному празднику, а 31 декабря таковым не является", - сказала агентству Санина.
Директор по персоналу отметила, что рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме, без сокращения его продолжительности, но станет финальной трудовой датой года для россиян, работающих по пятидневному графику.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
26 декабря, 01:40
 
Россия Общество Юлия Санина Работа.ру
 
 
