Баскетбол
 
08:11 28.12.2025
Демин помог "Бруклину" одержать третью победу подряд в НБА
"Бруклин Нетс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:107 (33:30, 29:33, 36:23, 25:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал восстановившийся от травмы Кэмерон Томас из "Бруклина", на счету которого 30 очков. Его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (27 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (28), дабл-дабл у Джулиуса Рэндла (13 очков, 11 передач).
НБА
28 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
107 : 123
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский разыгрывающий "Нетс" Егор Демин за 27 минут на площадке набрал семь очков, совершил два подбора и отдал три результативные передачи.
"Бруклин" выиграл третий матч подряд и с 10 победами при 19 поражениях занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Миннесота" (20-12) располагается на шестой строчке на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Сакраменто Кингз" - "Даллас Маверикс" - 113:107;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Финикс Санз" - 114:123;
"Орландо Мэджик" - "Денвер Наггетс" - 127:126;
"Атланта Хокс" - "Нью-Йорк Никс" - 125:128;
"Майами Хит" - "Индиана Пэйсерс" - 142:116;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Юта Джаз" - 114:127;
"Хьюстон Рокетс" - "Кливленд Кавальерс" - 117:100;
"Чикаго Буллз" - "Милуоки Бакс" - 103:112.
Игроки клуба НБА Юта Джаз - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Юта" прервала серию из четырех поражений в НБА, обыграв "Детройт"
Вчера, 08:50
 
