В Суринаме мужчину подозревают в убийстве девяти человек
2025-12-28T19:53:00+03:00
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Суринаме зарезал девять человек, в том числе пятерых детей, еще два человека пострадали в результате нападения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Как отмечается, нападение произошло в восточной части столицы страны Парамарибо. Пострадавшие госпитализированы.
"В ночь с 27 на 28 декабря мужчина убил... четверых взрослых и пятерых детей с помощью острого предмета. Еще один ребенок и один взрослый серьезно пострадали", - цитирует агентство заявление полиции.
Правоохранители добавили, что по подозреваемому был открыт огонь, в результате чего он был ранен и задержан.