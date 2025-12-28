В Суринаме мужчину подозревают в убийстве девяти человек

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Суринаме зарезал девять человек, в том числе пятерых детей, еще два человека пострадали в результате нападения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Как отмечается, нападение произошло в восточной части столицы страны Парамарибо. Пострадавшие госпитализированы.

"В ночь с 27 на 28 декабря мужчина убил... четверых взрослых и пятерых детей с помощью острого предмета. Еще один ребенок и один взрослый серьезно пострадали", - цитирует агентство заявление полиции.