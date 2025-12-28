https://ria.ru/20251228/chp-2065202027.html
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе
Более 320 человек эвакуировали заблаговременно из торгового центра в Сочи во время пожара, который произошёл в автосервисе, соседних складских помещениях и... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:08:00+03:00
2025-12-28T17:08:00+03:00
2025-12-28T17:09:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
россия
краснодарский край
В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе
В Сочи из ТЦ эвакуировали более 320 человек во время пожара в автосервисе