В Сочи из ТЦ эвакуировали более трехсот человек из-за пожара в автосервисе

СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Более 320 человек эвакуировали заблаговременно из торгового центра в Сочи во время пожара, который произошёл в автосервисе, соседних складских помещениях и здании, в настоящее время для гостей ТЦ нет угрозы, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.