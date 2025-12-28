Рейтинг@Mail.ru
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
15:45 28.12.2025
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подросток травмировал руку и был госпитализирован после взрыва петарды в городе Энгельс Саратовской области, рассказали в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.12.2025
Происшествия, Энгельс, Саратовская область
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом

Подросток получил травму руки после взрыва петарды в Энгельсе

САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Подросток травмировал руку и был госпитализирован после взрыва петарды в городе Энгельс Саратовской области, рассказали в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, 28 декабря в ходе игры на улице Тельмана в Энгельсе у подростка в руках сработала петарда. Ребенок получил травму руки. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщило областное ведомство в Telegram-канале.
В пресс-службе прокуратуры РИА Новости уточнили, что пострадавшему 13 лет, характер травм уточняется. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
