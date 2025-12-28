https://ria.ru/20251228/chp-2065185453.html
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом - РИА Новости, 28.12.2025
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подросток травмировал руку и был госпитализирован после взрыва петарды в городе Энгельс Саратовской области, рассказали в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:45:00+03:00
2025-12-28T15:45:00+03:00
2025-12-28T15:46:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20250923/vzryv-2043797642.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область
Происшествия, Энгельс, Саратовская область
Подростка госпитализировали с травмой после взрыва петарды под Саратовом
Подросток получил травму руки после взрыва петарды в Энгельсе