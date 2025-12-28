Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
Хорошие новости
 
14:39 28.12.2025 (обновлено: 17:46 28.12.2025)
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
В Балашихе прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед на реке, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 28.12.2025
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед

В Балашихе прохожие спасли двух провалившихся под лед детей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Балашихе прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед на реке, сообщила подмосковная прокуратура.
"Около 18:00 27 декабря 2025 года рядом с жилым комплексом на улице Яганова дети катались с горки возле реки Пехорка. В какой-то момент двое братьев — девяти и 11 лет — провалились под лед. Проходившие мимо мужчины успели спасти детей и вытащить из воды", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали в больницу.
Балашихинская прокуратура начала проверку полноты мер в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Во время нее также дадут оценку действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми.
