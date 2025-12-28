https://ria.ru/20251228/chp-2065177439.html
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
В Балашихе прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед на реке, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:39:00+03:00
2025-12-28T14:39:00+03:00
2025-12-28T17:46:00+03:00
происшествия
балашиха
хорошие новости
