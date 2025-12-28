Рейтинг@Mail.ru
Пожар в автосервисе в Сочи локализовали - РИА Новости, 28.12.2025
14:18 28.12.2025 (обновлено: 16:52 28.12.2025)
Пожар в автосервисе в Сочи локализовали
Пожар в автосервисе в Сочи локализовали
Пожар в автосервисе в Сочи локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.12.2025
Пожар в автосервисе в Сочи локализовали

Пожар в автосервисе в Сочи локализовали на площади 1000 кв м

© Фото : Сочи Официальный/TelegramПожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Сочи локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в администрации города сообщили, что, предварительно, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб.
"Пожар в Сочи локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлекается 45 человек и 12 единиц техники
ПроисшествияСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
