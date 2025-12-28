Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи

Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи

Пожар в автосервисе в Сочи локализовали

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Сочи локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее в администрации города сообщили, что, предварительно, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб.

"Пожар в Сочи локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.