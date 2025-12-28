Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 28.12.2025 (обновлено: 16:51 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/chp--2065184291.html
В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение в автосервисе и складских помещениях в Сочи ликвидировано на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:38:00+03:00
2025-12-28T16:51:00+03:00
происшествия
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065195898_1:0:1267:712_1920x0_80_0_0_81b1c7be1dc56f885e5dd621ca8ecd36.jpg
https://ria.ru/20251227/pozhar-2065078758.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065195898_159:0:1108:712_1920x0_80_0_0_2b906f0e043361ce35a3fefada0a612f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе

В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе на площади 1 тыс кв м

© Сочи Официальный/TelegramПожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Сочи Официальный/Telegram
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе и складских помещениях в Сочи ликвидировано на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Автосервис, а также соседние складские помещения и здание загорелись на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи. Ранее в администрации города сообщили, что, по предварительным данным, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб, трое пострадавших были госпитализированы.
"В 14.50 ликвидация открытого горения на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте пожара в здании кафе Белые ночи в Муравленко, ЯНАО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Ямале вспыхнул пожар в кафе
Вчера, 18:09
 
ПроисшествияРоссияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала