В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение в автосервисе и складских помещениях в Сочи ликвидировано на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:38:00+03:00
2025-12-28T15:38:00+03:00
2025-12-28T16:51:00+03:00
Новости
ru-RU
