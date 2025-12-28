СМИ: Стармера раскритиковали за возвращение в страну активиста-египтянина

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергся критике за возвращение в страну активиста-египтянина Алаа Абдель Фаттаха, который ранее высказывал шовинистические суждения в отношении белых британцев и евреев, сообщает газета Daily Mail.
Газета отмечает, что волна критики накрыла Стармера и власти Великобритании после того, как в сети всплыли давние публикации Фаттаха, в которых он открыто выражал ненависть к белым британцам, сравнивая их с животными, и призывал к убийству британских полицейских. Фаттах также был замечен в отрицании Холокоста и призывах к убийству израильтян.
"Кир Стармер оказался в неловком положении, заявив, что не знал об "отвратительных" постах активиста в социальных сетях, когда тот вернулся в Великобританию. Премьер-министр отказался от своих предыдущих комментариев, вызвавших волну критики, когда он сказал, что рад возвращению Алаа Абдель Фаттаха в страну", - говорится в статье.
Теневой министр юстиции и финансов Роберт Дженрик назвал возвращение Фаттаха гротескным на фоне роста антисемитских преступлений в Великобритании, призвав перестать власти принимать замеченных в антисемитизме лиц. Глава Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что потребует лишения Фаттаха гражданства Великобритании.
Глава правой партии Reform UK Найджел Фараж поддержал недовольство консерваторов, однако отметил, что инициативы по освобождению Фаттаха в 2010-х годах начали принимать именно правительства тори.
Активист Фаттах - египетский и британский гражданин, профессор математики и блогер. Приговаривался к тюремному заключению в Египте в 2015 и 2019 годах, в первый раз - за призывы к организации выступлений против нового закона, ограничивающего право на демонстрации, во второй - за распространение угрожающей нацбезопасности дезинформации. Был помилован в сентябре и прибыл в Великобританию в пятницу, в королевстве также проживают его мать и сестра.