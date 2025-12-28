https://ria.ru/20251228/bpla-2065132632.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.12.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.12.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области