ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали четыре попытки ротации украинских военных в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в темное время суток в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ", — заявили в ведомстве.
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
12 декабря, 10:05
Российские войска уничтожили точными ударами FPV-дронов четыре автомобиля противника вместе с личным составом и военным имуществом.
Константиновка — город на севере ДНР, расположен в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия освободила более половины Константиновки, продолжаются уличные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18