ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР
28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 28.12.2025 (обновлено: 09:35 28.12.2025)
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.12.2025
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР
Бойцы Южной группировки войск сорвали четыре попытки ротации украинских военных в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР

ВС России с помощью дронов сорвали 4 попытки ротации ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали четыре попытки ротации украинских военных в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в темное время суток в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ", — заявили в ведомстве.

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
12 декабря, 10:05
Российские войска уничтожили точными ударами FPV-дронов четыре автомобиля противника вместе с личным составом и военным имуществом.

Константиновка — город на севере ДНР, расположен в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия освободила более половины Константиновки, продолжаются уличные бои.
