ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 28.12.2025 (обновлено: 09:17 28.12.2025)
ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.12.2025
ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 25 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
самарская область
саратовская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, самарская область, саратовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Самарская область, Саратовская область, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 25 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 25 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 12 БПЛА в Самарской области, по три — в Белгородской, Курской и Саратовской, по два — в Волгоградской и Ростовской.
Накануне вечером с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожила 43 украинских дрона.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСамарская областьСаратовская областьВооруженные силы Украины
 
 
