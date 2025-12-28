https://ria.ru/20251228/bespilotniki-2065136655.html
ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 25 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:26:00+03:00
2025-12-28T07:26:00+03:00
2025-12-28T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
самарская область
саратовская область
вооруженные силы украины
россия
самарская область
саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Самарская область, Саратовская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью уничтожили 25 украинских БПЛА над Россией