Белоусов поздравил военных с освобождением Родинского
Белоусов поздравил военных с освобождением Родинского - РИА Новости, 28.12.2025
Белоусов поздравил военных с освобождением Родинского
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
россия
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
