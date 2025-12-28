Лукашенко заслушает данные о реализации интеграционных проектов с Россией

МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время заслушает информацию о реализации интеграционных проектов с Россией, сообщил глава администрации президента (АП) Дмитрий Крутой.
"В следующем году президентом на первый квартал, даже можно сказать, на январь, анонсировано несколько таких серьезных мероприятий с нашими военными ведомствами…Далее президент планирует посетить (научно-производственный холдинг точного машиностроения - ред.) "Планар", чтобы там послушать, как реализуется программа развития микроэлектроники до 2028 года. И плюс те совместные интеграционные проекты с Российской Федерацией, которые тоже подписаны, по которым уже началась выборка ресурсов, и тоже послушать, на какой стадии находятся эти проекты", - сказал Крутой в эфире телеканала "Беларусь-1".
В ходе состоявшегося в Минске 18-19 декабря заседания Всебелорусского народного собрания Лукашенко назвал успешным опыт реализации белорусско-российских импортозамещающих проектов в различных областях - от микроэлектроники до автокомпонентов. При этом он отметил большое продвижение в сфере микроэлектроники благодаря совместному производству с Россией.