Глава минобороны Бельгии высказался о туалетном кризисе в казармах - РИА Новости, 28.12.2025
15:37 28.12.2025
Глава минобороны Бельгии высказался о туалетном кризисе в казармах
Глава минобороны Бельгии высказался о туалетном кризисе в казармах
бельгия, в мире, тео франкен
Бельгия, В мире, Тео Франкен
Глава минобороны Бельгии высказался о туалетном кризисе в казармах

Глава минобороны Бельгии гордится, что туалетный кризис в казармах разрешен

© AP Photo / Harry NakosТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Тео Франкен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен гордится, что в военных казармах теперь имеются пригодные для использования туалеты.
"Обратите внимание: то, что мои предшественники Стивен Вандепют и Людивин Дедонер представили, было более чем значительными инвестиционными планами. Время печально известного "плана моча", возникшего из-за того, что в наших казармах больше не было пригодных к использованию санузлов, к счастью, уже позади", - написал он в соцсети X.
В 2018 году в Бельгии разгорелся скандал после того, как инспекции выявили, что в ряде казарм туалеты и душевые были в аварийном состоянии и частично непригодны для использования. Из-за многолетнего недофинансирования ситуацию пришлось решать через специальную программу срочного ремонта, которую СМИ иронично назвали "план моча". В 2020-2022 годах министр обороны Дедонер включила модернизацию казарм в более широкий план инвестиций, заявив, что период "плана по туалетам" стал символом упадка инфраструктуры армии.
БельгияВ миреТео Франкен
 
 
