Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему
15:31 28.12.2025
Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему
Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен призвал усилить возможности армии, чтобы подготовиться к худшему. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
бельгия
тео франкен
бельгия
в мире, бельгия, тео франкен
В мире, Бельгия, Тео Франкен
Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему

Глава МО Бельгии призвал усилить возможности армии для подготовки к худшему

Бельгийские военнослужащие
Бельгийские военнослужащие
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Бельгийские военнослужащие . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен призвал усилить возможности армии, чтобы подготовиться к худшему.
"Наши войска будут готовы победить в войне будущего - гибкие, экономичные, с высокой способностью к быстрому адаптированию, с акцентом на технологии, киберсферу и инновации. Войне, которой, будем надеяться, никогда не будет. Но если 2025 год что-то и показал, так это то, что ради сохранения мира здесь нам придётся снова подготовиться к худшему", - написал он в соцсети X.
Франкен 23 декабря сообщил, что полк специального назначения бельгийской армии после 16 лет ожидания получил переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) PIORUN для борьбы с БПЛА.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил Маск
26 декабря, 08:54
 
В мире, Бельгия, Тео Франкен
 
 
