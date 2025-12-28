Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/banki-2065118446.html
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд - РИА Новости, 28.12.2025
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд
Банки снижают темпы кредитования физлиц, не желая брать на себя дополнительные расходы, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:17:00+03:00
2025-12-28T02:17:00+03:00
эльман мехтиев
ассоциация развития финансовой грамотности
центральный банк рф (цб рф)
новый год
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg
https://ria.ru/20251126/kreditka-2057442282.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_2132bcc942d8b2d7b87a7daddc98ecd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльман мехтиев, ассоциация развития финансовой грамотности, центральный банк рф (цб рф), новый год, экономика
Эльман Мехтиев, Ассоциация развития финансовой грамотности, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Новый год, Экономика
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд

Финансист Мехтиев: банки снижают темпы кредитования физлиц из-за лишних расходов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Банки снижают темпы кредитования физлиц, не желая брать на себя дополнительные расходы, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
«
“Жизнь кредитных организаций — это поиск и привлечение средств (читай - пассивов) и их размещение (читай — активов). И если вчера наиболее выгодными были активы розничные, то завтра такими могут стать активы из числа корпоративных кредитов”, - указал он.
По его словам, именно поэтому в октябре резко выросло корпоративное кредитование - рынок выбирает сегмент, в котором кредитование есть спрос и нет дополнительных ограничений и пытается получить прибыль. В ближайшее время такая ситуация сохранится.
Что касается займов физлицам, то в свое время темпы роста их кредитования превысили темпы роста доходов населения, поэтому ЦБ вынужден был ужесточить требования к выдаче денег в долг лицам с высоким уровнем долговой нагрузки. Банки не хотят брать на себя лишние расходы, а спроса со стороны "качественных" заемщиков почти не осталось, заключил Мехтиев.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
26 ноября, 03:18
 
Эльман МехтиевАссоциация развития финансовой грамотностиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новый годЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала