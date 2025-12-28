Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Банки снижают темпы кредитования физлиц, не желая брать на себя дополнительные расходы, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
«
“Жизнь кредитных организаций — это поиск и привлечение средств (читай - пассивов) и их размещение (читай — активов). И если вчера наиболее выгодными были активы розничные, то завтра такими могут стать активы из числа корпоративных кредитов”, - указал он.
По его словам, именно поэтому в октябре резко выросло корпоративное кредитование - рынок выбирает сегмент, в котором кредитование есть спрос и нет дополнительных ограничений и пытается получить прибыль. В ближайшее время такая ситуация сохранится.
Что касается займов физлицам, то в свое время темпы роста их кредитования превысили темпы роста доходов населения, поэтому ЦБ вынужден был ужесточить требования к выдаче денег в долг лицам с высоким уровнем долговой нагрузки. Банки не хотят брать на себя лишние расходы, а спроса со стороны "качественных" заемщиков почти не осталось, заключил Мехтиев.
