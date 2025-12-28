Рейтинг@Mail.ru
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
23:35 28.12.2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний корпоратив.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний корпоратив.
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний корпоратив, где он после игры на ударных музыкальных инструментах танцует вместе со своими соратниками.
В субботу Пашинян опубликовал видео, где он играет на ударных инструментах. В этот день он провел политическое собрание правящей партии "Гражданский договор" в одном ресторанов близ Еревана, где, по всей видимости, и попробовал себя в роли музыканта. Пашинян уточнил, что исполняет музыку, написанную к собственному стихотворению "Реальная Армения - Республика Армении". Позднее министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил журналистам, что Пашинян получил музыкальный инструмент в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
В воскресенье премьер опубликовал в своем Telegram-канале новое видео, где он и его однопартийцы прыгают в танце и подпевают припев песни: "Куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Как только позовешь, пойду за тобой".
"Добрый вечер и люблю всех", - написал Пашинян в качестве аннотации к видео.
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
22 октября, 18:43
22 октября, 18:43
 
