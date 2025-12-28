Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива

ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний корпоратив, где он после игры на ударных музыкальных инструментах танцует вместе со своими соратниками.

В воскресенье премьер опубликовал в своем Telegram-канале новое видео, где он и его однопартийцы прыгают в танце и подпевают припев песни: "Куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Как только позовешь, пойду за тобой".