https://ria.ru/20251228/armeniya-2065249376.html
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива - РИА Новости, 28.12.2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:35:00+03:00
2025-12-28T23:35:00+03:00
2025-12-28T23:37:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065248729_0:230:424:469_1920x0_80_0_0_3da59a4cc4e57d2e938b1f1f0e0827ff.png
https://ria.ru/20251022/konyak-2049915454.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065248729_0:190:424:508_1920x0_80_0_0_103e0ebc66d5f427b0bc6fb0eb4e7d20.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива, где она играл на ударных
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии "Гражданский договор", переросшего в новогодний корпоратив, где он после игры на ударных музыкальных инструментах танцует вместе со своими соратниками.
В субботу Пашинян
опубликовал видео, где он играет на ударных инструментах. В этот день он провел политическое собрание правящей партии "Гражданский договор" в одном ресторанов близ Еревана
, где, по всей видимости, и попробовал себя в роли музыканта. Пашинян уточнил, что исполняет музыку, написанную к собственному стихотворению "Реальная Армения - Республика Армении". Позднее министр экономики Армении
Геворг Папоян сообщил журналистам, что Пашинян получил музыкальный инструмент в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
В воскресенье премьер опубликовал в своем Telegram-канале новое видео, где он и его однопартийцы прыгают в танце и подпевают припев песни: "Куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Как только позовешь, пойду за тобой".
"Добрый вечер и люблю всех", - написал Пашинян в качестве аннотации к видео.