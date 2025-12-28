https://ria.ru/20251228/armeniya-2065232244.html
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.12.2025
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
Власти Армении не стремятся разорвать связи с Россией, и об этом говорится международным партнерам, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:26:00+03:00
2025-12-28T21:26:00+03:00
2025-12-28T21:34:00+03:00
в мире
армения
россия
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_553b16f93b2f8ae03978b1e388dcf0d4.jpg
https://ria.ru/20251227/armeniya-2065003228.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_925a38dc3268bf770873958765014026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, арарат мирзоян
В мире, Армения, Россия, Арарат Мирзоян
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
Мирзоян: Армения не стремится разорвать отношения с Россией