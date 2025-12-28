Рейтинг@Mail.ru
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 28.12.2025 (обновлено: 21:34 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065232244.html
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.12.2025
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
Власти Армении не стремятся разорвать связи с Россией, и об этом говорится международным партнерам, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:26:00+03:00
2025-12-28T21:34:00+03:00
в мире
армения
россия
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_553b16f93b2f8ae03978b1e388dcf0d4.jpg
https://ria.ru/20251227/armeniya-2065003228.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994804933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_925a38dc3268bf770873958765014026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, арарат мирзоян
В мире, Армения, Россия, Арарат Мирзоян
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД

Мирзоян: Армения не стремится разорвать отношения с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Власти Армении не стремятся разорвать связи с Россией, и об этом говорится международным партнерам, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"У правительства Армении нет повестки "вывода" России из Армении, разрыва политических, экономических связей. Такой повестки нет, такой политики не ведется. Это прямо говорится международным партнерам, чтобы не было недопонимания", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви
27 декабря, 00:31
 
В миреАрменияРоссияАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала