Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных

Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.