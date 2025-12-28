Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 28.12.2025 (обновлено: 16:32 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065188450.html
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных - РИА Новости, 28.12.2025
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил ударный музыкальный инструмент в подарок и учился играть на нем несколько месяцев, заявил журналистам однопартиец... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:59:00+03:00
2025-12-28T16:32:00+03:00
в мире
армения
ереван
российская империя
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:162:795:609_1920x0_80_0_0_8a589417be13bb9c8fcb0de4ced2d566.jpg
https://ria.ru/20251212/pashinyan-2061585640.html
армения
ереван
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:88:795:684_1920x0_80_0_0_24260373e564ecc11638964f32b346d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, российская империя, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Российская империя, Никол Пашинян
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных

Папоян: Пашинян учился играть на ударном инструменте несколько месяцев

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил ударный музыкальный инструмент в подарок и учился играть на нем несколько месяцев, заявил журналистам однопартиец главы правительства, министр экономики Геворг Папоян.
В субботу Пашинян опубликовал видео, где он играет на ударных инструментах. В этот день он провел политическое собрание правящей партии "Гражданский договор" в одном ресторанов близ Еревана, во время которого, по всей видимости, попробовал себя в роли музыканта. Пашинян уточнил, что исполняет музыку, написанную к собственному стихотворению "Реальная Армения - Республика Армении".
"Я знаю, что премьер-министр получил в подарок барабан, ударный инструмент, и с этого момента он учился. Я полагаю, на это ушло несколько месяцев. И он написал стихотворение о реальной Армении, а затем ему пришла в голову идея превратить это стихотворение в песню, и у него получилась довольно хорошая, динамичная, красивая песня. Она была впечатляющей", - заявил Папоян.
Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.
В сентябре 2025 года он заявил, что правящая партия "Гражданский договор" опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".
Историю Армении XX века в армянской действительности принято неформально делить на три этапа: Первая Республика, возникшая после распада Российской империи и просуществовавшая с 1918 по 1920 годы; Вторая Республика - Армянская ССР; Третья Республика – независимая Армения, провозглашенная в 1991 году.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время велопрогулки в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве
12 декабря, 09:54
 
В миреАрменияЕреванРоссийская империяНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала