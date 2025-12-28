Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных

ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил ударный музыкальный инструмент в подарок и учился играть на нем несколько месяцев, заявил журналистам однопартиец главы правительства, министр экономики Геворг Папоян.
В субботу Пашинян опубликовал видео, где он играет на ударных инструментах. В этот день он провел политическое собрание правящей партии "Гражданский договор" в одном ресторанов близ Еревана, во время которого, по всей видимости, попробовал себя в роли музыканта. Пашинян уточнил, что исполняет музыку, написанную к собственному стихотворению "Реальная Армения - Республика Армении".
"Я знаю, что премьер-министр получил в подарок барабан, ударный инструмент, и с этого момента он учился. Я полагаю, на это ушло несколько месяцев. И он написал стихотворение о реальной Армении, а затем ему пришла в голову идея превратить это стихотворение в песню, и у него получилась довольно хорошая, динамичная, красивая песня. Она была впечатляющей", - заявил Папоян.
Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.
В сентябре 2025 года он заявил, что правящая партия "Гражданский договор" опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".
Историю Армении XX века в армянской действительности принято неформально делить на три этапа: Первая Республика, возникшая после распада Российской империи и просуществовавшая с 1918 по 1920 годы; Вторая Республика - Армянская ССР; Третья Республика – независимая Армения, провозглашенная в 1991 году.
