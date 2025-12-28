Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025

В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
21:58 28.12.2025
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
В повестке властей Армении нет вопроса вывода из страны российской военной базы, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы

Мирзоян: в повестке Армении нет вопроса вывода российской военной базы

ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. В повестке властей Армении нет вопроса вывода из страны российской военной базы, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"В повестке нет такого вопроса", - заявил Мирзоян в интервью общественного телевидения Армении, отвечая на вопрос, есть ли у правительства страны намерение вывести российскую военную базу после победы на выборах 2026 года правящей партии "Гражданский договор", как утверждают оппоненты властей, в качестве цены за поддержку со стороны Азербайджана и Турции.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
В мире, Армения, Азербайджан, Турция, Арарат Мирзоян
 
 
