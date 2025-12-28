https://ria.ru/20251228/armenija-2065237771.html
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы - РИА Новости, 28.12.2025
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
В повестке властей Армении нет вопроса вывода из страны российской военной базы, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
армения
азербайджан
турция
В повестке властей Армении нет вопроса вывода российской военной базы
