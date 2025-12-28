Рейтинг@Mail.ru
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/arest-2065153315.html
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы - РИА Новости, 28.12.2025
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы
Суд в Кызыле по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории столицы республики арестовал на два месяца бывшего министра земельных и... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:00:00+03:00
2025-12-28T12:00:00+03:00
происшествия
кызыл
россия
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061113345.html
кызыл
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл, россия, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Россия, Республика Тыва
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы

Экс-министра земельных отношений Тувы арестовали по подозрению в мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. Суд в Кызыле по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории столицы республики арестовал на два месяца бывшего министра земельных и имущественных отношений Тувы, сообщает республиканская прокуратура.
В прокуратуре отметили, что по данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное по статье 159 УК РФ (мошенничество).
"Судом с учетом позиции прокуратуры в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений республики Тыва избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... на 2 месяца... в связи с подозрением в мошеннических действиях с земельными участками на территории столицы республики", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бывший замглавы Архангельска получил срок за махинации с ветхим жильем
10 декабря, 14:11
 
ПроисшествияКызылРоссияРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала