В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы

В прокуратуре отметили, что по данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное по статье 159 УК РФ (мошенничество).

"Судом с учетом позиции прокуратуры в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений республики Тыва избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... на 2 месяца... в связи с подозрением в мошеннических действиях с земельными участками на территории столицы республики", - говорится в сообщении.