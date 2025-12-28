https://ria.ru/20251228/arest-2065153315.html
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы - РИА Новости, 28.12.2025
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы
Суд в Кызыле по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории столицы республики арестовал на два месяца бывшего министра земельных и... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:00:00+03:00
2025-12-28T12:00:00+03:00
2025-12-28T12:00:00+03:00
происшествия
кызыл
россия
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061113345.html
кызыл
россия
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызыл, россия, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Россия, Республика Тыва
В Кызыле арестовали экс-министра земельных отношений Тувы
Экс-министра земельных отношений Тувы арестовали по подозрению в мошенничестве