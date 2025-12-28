Эксперт: угрозы США в адрес Венесуэлы создают риски для всего региона

КИТО, 28 дек - РИА Новости. Угрозы США в адрес Венесуэлы создают риски для всего региона Латинской Америки, сообщил РИА Новости эквадорский политолог Эдуардо Менесес.
"Эта ситуация создаёт тяжёлые риски для всех нас в Латинской Америке, так как весь континент находится перед перспективой того, что США хотят воссоздать этот "задний двор", где единственным предназначением нашего латиноамериканского субконтинента стало бы предоставление необходимых ресурсов для военной стратегии, которую США все больше усиливают, чтобы избежать потери своей гегемонии", - отметил политолог.
По мнению Менесеса, заявления и действия США в отношении Венесуэлы направлены на нарушение суверенитета этой страны, ее ресурсов и земель.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы , при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.