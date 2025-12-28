На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО

Отмечается, что в обязанности студента входило забирать у обманутых людей деньги и переводить их на счета злоумышленников.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о хищении денег. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений вынудили снять деньги, полученные за гибель мужа — участника СВО, и передать их прибывшему курьеру.