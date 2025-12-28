На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО

БАРНАУЛ, 28 дек — РИА Новости. Полицейские вернули вдове участника СВО почти три миллиона рублей, похищенных в результате мошеннических действий в Республике Алтай, курьер задержан и заключен под стражу, сообщает МВД Медиа.
"Полиция Республики Алтай вернула вдове участника СВО 2,9 миллиона рублей, похищенных курьером аферистов. Злоумышленником оказался 20-летний студент из Нижнего Новгорода. Молодой человек заявил, что сам ранее стал жертвой мошенников, которые под различными угрозами заставили его работать на них в качестве курьера‑посредника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в обязанности студента входило забирать у обманутых людей деньги и переводить их на счета злоумышленников.
"Действуя в составе преступной группы, подозреваемый прилетел в Республику Алтай, чтобы выполнить очередное указание вербовщиков. На такси он добрался до Чемальского района, встретился с потерпевшей и забрал у нее пакет с наличностью, вернулся в Барнаул, откуда планировал вылететь к домой", — отмечает "МВД Медиа".
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о хищении денег. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений вынудили снять деньги, полученные за гибель мужа — участника СВО, и передать их прибывшему курьеру.
"Оперативники по горячим следам задержали посыльного на территории Алтайского края. При нем обнаружили похищенную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.