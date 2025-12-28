Рейтинг@Mail.ru
На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО
10:48 28.12.2025 (обновлено: 15:58 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/altaj-2065149279.html
На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО
На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО
Полицейские вернули вдове участника СВО почти три миллиона рублей, похищенных в результате мошеннических действий в Республике Алтай, курьер задержан и заключен РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:48:00+03:00
2025-12-28T15:58:00+03:00
происшествия
республика алтай
нижний новгород
чемальский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
республика алтай
нижний новгород
чемальский район
Происшествия, Республика Алтай, Нижний Новгород, Чемальский район
На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО

На Алтае задержали похитившего у вдовы участника СВО 3 млн рублей курьера

БАРНАУЛ, 28 дек — РИА Новости. Полицейские вернули вдове участника СВО почти три миллиона рублей, похищенных в результате мошеннических действий в Республике Алтай, курьер задержан и заключен под стражу, сообщает МВД Медиа.
"Полиция Республики Алтай вернула вдове участника СВО 2,9 миллиона рублей, похищенных курьером аферистов. Злоумышленником оказался 20-летний студент из Нижнего Новгорода. Молодой человек заявил, что сам ранее стал жертвой мошенников, которые под различными угрозами заставили его работать на них в качестве курьера‑посредника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в обязанности студента входило забирать у обманутых людей деньги и переводить их на счета злоумышленников.
"Действуя в составе преступной группы, подозреваемый прилетел в Республику Алтай, чтобы выполнить очередное указание вербовщиков. На такси он добрался до Чемальского района, встретился с потерпевшей и забрал у нее пакет с наличностью, вернулся в Барнаул, откуда планировал вылететь к домой", — отмечает "МВД Медиа".
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о хищении денег. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений вынудили снять деньги, полученные за гибель мужа — участника СВО, и передать их прибывшему курьеру.
"Оперативники по горячим следам задержали посыльного на территории Алтайского края. При нем обнаружили похищенную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Происшествия Республика Алтай Нижний Новгород Чемальский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
